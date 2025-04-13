Спецпредставник Трампа Келлог відреагував на обстріл Росією Сум

Кіт Келлог / © Associated Press

Реклама

Сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у Вербну неділю «переходить будь-яку межу пристойності».

Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог у соцмережі Х.

«Сьогоднішня атака російських сил по цивільних об’єктах у Сумах, здійснена у Вербну неділю, переходить усі межі пристойності. Є десятки загиблих і поранених серед мирного населення. Як колишній військовий, я розумію, що таке цілевказання, і це — неправильно. Саме тому президент Трамп активно працює над припиненням цієї війни», — написав він.

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, РФ завдала ракетного удару по центру міста Суми. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 32 людей, зокрема двоє дітей.