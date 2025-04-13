Спецпредставитель Трампа Келлог отреагировал на обстрел Россией Сум

Кот Келлог / © Associated Press

Реклама

Сегодняшняя атака российских войск на гражданские цели в Сумах в Вербное воскресенье «переходит любой предел приличия».

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в соцсети Х.

«Сегодняшняя атака российских сил по гражданским объектам в Сумах, совершенная в Вербное воскресенье, переходит все границы приличия. Есть десятки погибших и раненых среди мирного населения. Как бывший военный, я понимаю, что такое целеуказание, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп активно работает над прекращением этой войны», — написал он.

Реклама

Напомним, что сегодня, 13 апреля, РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы. В результате атаки, по последним данным, погибли 32 человека, в том числе двое детей.