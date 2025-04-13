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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Спецпредставитель Трампа Келлог отреагировал на обстрел Россией Сум

США осудили атаку на гражданских в Сумах

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Кот Келлог

Кот Келлог / © Associated Press

Сегодняшняя атака российских войск на гражданские цели в Сумах в Вербное воскресенье «переходит любой предел приличия».

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в соцсети Х.

«Сегодняшняя атака российских сил по гражданским объектам в Сумах, совершенная в Вербное воскресенье, переходит все границы приличия. Есть десятки погибших и раненых среди мирного населения. Как бывший военный, я понимаю, что такое целеуказание, и это неправильно. Именно поэтому президент Трамп активно работает над прекращением этой войны», — написал он.

Напомним, что сегодня, 13 апреля, РФ нанесла ракетный удар по центру города Сумы. В результате атаки, по последним данным, погибли 32 человека, в том числе двое детей.

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