Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих різко зросла

Суми 13 квітня / © Сумська обласна прокуратура

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У Сумах на Вербну неділю, 13 квітня, через російський ракетний удар загинула 31 людина.

Про це повідомили в ДСНС України.

Наразі відомо, що загинула 31 людина, серед них 2 — це діти.

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«Станом на 13:40 загинула 31 особа, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Роботи продовжуються», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 13 квітня Росія завдала ракетного удару по центру Сум. У Сумській ОВА показали наслідки моторошного обстрілу.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак Росія повідомив, що Росія атакувала Суми на Вербну неділю ракетами із касетними боєприпасами. Таким чином окупанти хотіли вбити якомога більше людей.