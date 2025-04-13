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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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332
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1 хв

Прогноз погоди в Україні: синоптикиня розповіла, чого очікувати

Великодній тиждень в Україні буде майже літнім.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Весна

Весна / © Pixabay

В Україні цього тижня буде по-справжньому весняна і комфортна погода. До самого Великодня переважатиме тепло та сонце, лише у західних областях іноді можливі дощі.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Температура порадує: вдень повітря прогріватиметься від +13…+19°C до +17…+23°C — саме час гуляти, саджати квіти і діставати світлий одяг!

У Києві — справжня весна! Без дощів, із сонцем і теплом. Можна сміливо ховати пуховики, вдягати білі кросівки, темні окуляри та набирати кошики вітаміну D.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, коли до України прийде тепло.

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