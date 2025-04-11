ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
2 хв

Якою буде погода на Вербну неділю і Великдень — синоптикиня розповіла

За словами Діденко, потепління до України завітає вже цієї суботи, 12 квітня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Погода на Вербну неділю і Паску

Погода на Вербну неділю і Паску / © pixabay.com

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода на Вербну неділю, 13 квітня, а також наступної неділі — на Великдень.

Про це вона написала у Facebook.

Потепління Діденко прогнозує вже від суботи, 12 квітня.

«Поки обзивають нехорошими словами попередників — нелогічні квітневі морози зі ще більш нелогічним снігом — та улесливо і запопадливо (щоб не наврочити) посміхаються на звуки слів „потепління“ та „плюс 20-ть градусів“, на скромну найближчу суботу ніхто особливо й не чекає. А даремно. Адже саме вона візьме нас за ручку і рішуче переведе до квітучої та теплої весни, подалі від холодяки, щоб ми нарешті перестали трястися від холоду», — пише синоптикиня.

За її словами, у суботу, 12 квітня в Україні очікується денна температура повітря +7+12 градусів, на Луганщині та Харківщині до +14 градусів. Вночі заморозки будуть лише подекуди і вже поступово зникатимуть.

Переважно у більшості областей завтра буде без опадів, лише вночі на заході мокрий сніг, а вдень на південному сході — залишки циклону із дощем, мокрим снігом та сильним вітром.

У Києві в суботу без опадів. Температура повірня вночі сягатиме близько нуля, завтра вдень +7+9 градусів.

На Вербну неділю, 13 квітня в Україні очікуються сонячні +10+15 градусів, каже Діденко.

За попереднім прогнозом, на Великдень очікується тепла погода, +14+20 градусів. Проте прогноз потребуватиме уточнення.

Раніше ми писали про те, якою буде погода в Україні у квітні 2025.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie