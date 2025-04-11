Погода на Вербну неділю і Паску / © pixabay.com

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Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода на Вербну неділю, 13 квітня, а також наступної неділі — на Великдень.

Про це вона написала у Facebook.

Потепління Діденко прогнозує вже від суботи, 12 квітня.

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«Поки обзивають нехорошими словами попередників — нелогічні квітневі морози зі ще більш нелогічним снігом — та улесливо і запопадливо (щоб не наврочити) посміхаються на звуки слів „потепління“ та „плюс 20-ть градусів“, на скромну найближчу суботу ніхто особливо й не чекає. А даремно. Адже саме вона візьме нас за ручку і рішуче переведе до квітучої та теплої весни, подалі від холодяки, щоб ми нарешті перестали трястися від холоду», — пише синоптикиня.

За її словами, у суботу, 12 квітня в Україні очікується денна температура повітря +7+12 градусів, на Луганщині та Харківщині до +14 градусів. Вночі заморозки будуть лише подекуди і вже поступово зникатимуть.

Переважно у більшості областей завтра буде без опадів, лише вночі на заході мокрий сніг, а вдень на південному сході — залишки циклону із дощем, мокрим снігом та сильним вітром.

У Києві в суботу без опадів. Температура повірня вночі сягатиме близько нуля, завтра вдень +7+9 градусів.

На Вербну неділю, 13 квітня в Україні очікуються сонячні +10+15 градусів, каже Діденко.

За попереднім прогнозом, на Великдень очікується тепла погода, +14+20 градусів. Проте прогноз потребуватиме уточнення.

Раніше ми писали про те, якою буде погода в Україні у квітні 2025.