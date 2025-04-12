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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Дуда назвав політика, що є найкращим шансом для миру в Україні

Дональд Трамп має уявлення про російського диктатора, наголошує Дуда.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Анджей Дуда.

Анджей Дуда. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має найкращі шанси закінчити війну, але будь-який мир має бути "справедливим і тривалим".

Про це він інтерв'ю Sky News заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Якщо хтось і може змусити Росію припинити війну, то, швидше за все, лише президент Сполучених Штатів", - каже він.

Польський лідер переконаний: єдиний шанс на мир для України пов'язаний з американським лідером. Адже саме він має уявлення про російського “фюрера”.

Як приклад, Дуда згадав про заборону Трампом "Північного потоку-2" під час свого першого терміну і перешкоджання енергетичним амбіціям Путіна через його державний енергетичний гігант "Газпром”. За словами президента Польщі, це достатнім доказом того, що Трамп знає, куди бити, щоб було боляче.

"Питання в тому, чи буде він достатньо рішучим, щоб зробити це – адже для Європи, яка є сусідом Росії, що здійснює агресію проти України, також дуже важливо, щоб мир був справедливим і тривалим", - наголосив Дуда.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни назвали компроміси, на які у жодному разі не піде Кремль під час переговорів. Також фахівці наголошують на тому, що наразі Москва затягує досягнення миру в Україні.

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