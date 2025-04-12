Драматична розв'язка: визначився чемпіон України з хокею сезону-2024/25

ХК "Кременчук" / © facebook.com/hckremenchuk2010

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"Кременчук" став чемпіоном України з хокею сезону-2024/25. У фінальній серії команда з Полтавщини здолала столичний "Київ Кепіталз" – 4:3.

Володар чемпіонського титулу визначався в останньому, сьомому матчі. Перед цим обидві команди здобули по три перемоги.

У вирішальному поєдинку "Кременчук" на виїзді вирвав перемогу в овертаймі – 2:1.

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На останній хвилині третього періоду кияни вели 1:0, але за 27 секунд до фінальної сирени "Кременчук" зрівняв рахунок – Віталій Лялька перевів гру до овертайму. Там перемогу гостям приніс Богдан Середницький.

Варто зазначити, що "Кременчук" здійснив камбек і у фінальній серії. Під час неї він програвав з рахунком 1:3 – "Київ Кепіталз" від титулу відділяла лише одна перемога.

Для "Кременчука" цей чемпіонський титул став другим в історії. Раніше клуб з Полтавської області перемагав у національній першості 2020 року.

Також "Кременчук" перервав свою серію з трьох програних фіналів у попередніх сезонах, коли команда поступалася київському "Соколу".