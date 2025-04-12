В Україні різко змінилася ціна на картоплю: яка причина

Ціни на картоплю / © Фото з відкритих джерел

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Надмірна пропозиція картоплі знову змушує українських виробників знижувати ціни — за тиждень оптові ціни впали на 14%.

Про це свідчать дані аналітичної платформи EastFruit.

Через надмірну пропозицію фермери стикаються зі стрімким падінням цін — за тиждень вони впали в середньому на 14%, до 13–23 грн/кг.

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Головна причина — наявність як імпорту (зокрема, польської торішньої картоплі), так і місцевих запасів, які швидко втрачають якість у сховищах. Попри те, що поточні ціни на 28% вищі за квітневі показники 2024 року, аграрії не виключають нового здешевлення через високі обсяги продукції на ринку.

© EastFruit

Нагадаємо, в Україні очікується сезонне здорожчання основних продуктів, зокрема овочів та м’яса.