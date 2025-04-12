ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
831
Час на прочитання
1 хв

В Україні різко змінилася ціна на картоплю: яка причина

Українські фермери знижують ціни на картоплю.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вартість картоплі

Ціни на картоплю / © Фото з відкритих джерел

Надмірна пропозиція картоплі знову змушує українських виробників знижувати ціни — за тиждень оптові ціни впали на 14%.

Про це свідчать дані аналітичної платформи EastFruit.

Через надмірну пропозицію фермери стикаються зі стрімким падінням цін — за тиждень вони впали в середньому на 14%, до 13–23 грн/кг.

Головна причина — наявність як імпорту (зокрема, польської торішньої картоплі), так і місцевих запасів, які швидко втрачають якість у сховищах. Попри те, що поточні ціни на 28% вищі за квітневі показники 2024 року, аграрії не виключають нового здешевлення через високі обсяги продукції на ринку.

/ © EastFruit

© EastFruit

Нагадаємо, в Україні очікується сезонне здорожчання основних продуктів, зокрема овочів та м’яса.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
831
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie