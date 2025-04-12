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В Украине резко изменилась цена на картофель: какая причина
Украинские фермеры снижают цены на картофель.
Чрезмерное предложение картофеля снова заставляет украинских производителей снижать цены — за неделю оптовые цены упали на 14%.
Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы EastFruit.
Из-за чрезмерного предложения фермеры сталкиваются с стремительным падением цен — за неделю они упали в среднем на 14%, до 13–23 грн/кг.
Главная причина — наличие как импорта (в частности, польского прошлогоднего картофеля), так и местных запасов, быстро теряющих качество в хранилищах. Несмотря на то, что текущие цены на 28% выше апрельских показателей 2024 года, аграрии не исключают нового удешевления из-за высоких объемов продукции на рынке.
Напомним, в Украине ожидается сезонное удорожание основных продуктов, в том числе овощей и мяса.