В Украине подорожают продукты: насколько вырастет стоимость в апреле

За продукты придется платить больше / © pixabay.com

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В апреле ожидается сезонное удорожание основных продуктов, в том числе овощей и мяса.

Эксперты Национального научного центра «Институт аграрной экономики» рассказали изданию «Главред», как изменятся цены на продукты во второй месяц весны.

Главная научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра Институт аграрной экономики Инна Сало пояснила, что в апреле ожидается незначительное сезонное подорожание овощей. Так, по сравнению с ценами в марте стоимость некоторых овощей может вырасти до 5%.

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«Прежде всего, из-за потери качественных показателей, связанных преимущественно со сложностями хранения, наиболее заметно могут вырасти цены на белокочанную капусту — до 52,0 грн/кг (+3%), а также на морковь — до 42,5 грн/кг (+1,6%). Цена на картофель может вырасти до 33 грн/кг (+2%), что, конечно, будет зависеть от объемов снабжения, условий хранения и логистики. Цена на лук репчатый при достаточном уровне предложения будет оставаться практически устойчивой — до 16 грн/кг», — сказала она.

Эксперты ожидают подорожания мяса в апреле. Так, по их прогнозу, повышение розничных цен на основные виды мяса (говядина, свинина и курятина) может составить до 9%.

Ученая из «Института аграрной экономики» Наталья Копытец объяснила, что на удорожание мяса влияют несколько факторов:

сокращение поголовья скота и птицы в результате боевых действий в прифронтовых районах

рост стоимости электроэнергии для производств и зерновых и масличных культур как составляющих кормов

Копытец подчеркнула, что последний фактор также будет одной из причин удорожания хлебобулочных изделий — поэтому хлеб может вырасти в цене еще на 1,5-3% в течение апреля.

По прогнозу экспертов, в апреле ожидается незначительное снижение закупочных цен на молоко, поступающее на переработку от сельскохозяйственных предприятий. Соответственно, это повлияет и на розничные цены на молочные продукты — цены на эту продукцию незначительно снизятся.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожают яйца.