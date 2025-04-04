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Избиение военнообязанного руководителем Винницкого ТЦК: за Янчак внесли залог
Вскоре Янчак освободят из-под стражи.
За руководительницу Винницкого ТЦК Оксану Янчак, избившую военнообязанного, внесли залог. Ее размер составил 908,4 тысяч гривен.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Добавляется, что в течение суток она выйдет из СИЗО.
Ранее речь шла о том, что должностница ТЦК Винницы вместе с подчиненным жестоко избила военнообязанного. У него было бронирование.