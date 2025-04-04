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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2390
Время на прочтение
1 мин

Избиение военнообязанного руководителем Винницкого ТЦК: за Янчак внесли залог

Вскоре Янчак освободят из-под стражи.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Руководитель Винницкого ТЦК Оксана Янчак

Руководитель Винницкого ТЦК Оксана Янчак

За руководительницу Винницкого ТЦК Оксану Янчак, избившую военнообязанного, внесли залог. Ее размер составил 908,4 тысяч гривен.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Добавляется, что в течение суток она выйдет из СИЗО.

Ранее речь шла о том, что должностница ТЦК Винницы вместе с подчиненным жестоко избила военнообязанного. У него было бронирование.

Дата публикации
Количество просмотров
2390
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