Из-за атаки на Харьков возросло количество погибших

Разрушение в Харькове из-за атаки 4 апреля / © Суспільне

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Из-за российской атаки на Харьков 4 апреля количество погибших возросло до пяти. Стало известно о смерти мужчины в больнице.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков растет. В больнице умер 88-летний мужчина, доставленный медиками в крайне тяжелом состоянии», — написал глава ОВА в Сети.

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Он выразил соболезнования родным и близким.

На данный момент известно, что из-за атаки на Харьков погибли пять человек, еще 32 получили ранения.

Напомним, в ночь на 4 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков беспилотниками. Удары пришлись по плотной жилой застройке. Есть много повреждений, погибшие, раненые. Люди оказались под завалами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 9:00 4 апреля. ГОРЕ В ХАРЬКОВЕ! Массированная атака по Украине!