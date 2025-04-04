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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
414
Время на прочтение
1 мин

Из-за атаки на Харьков возросло количество погибших

В результате удара России по Харькову погибли пять человек, еще десятки получили ранения.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Разрушение в Харькове из-за атаки 4 апреля

Разрушение в Харькове из-за атаки 4 апреля / © Суспільне

Из-за российской атаки на Харьков 4 апреля количество погибших возросло до пяти. Стало известно о смерти мужчины в больнице.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков растет. В больнице умер 88-летний мужчина, доставленный медиками в крайне тяжелом состоянии», — написал глава ОВА в Сети.

Он выразил соболезнования родным и близким.

На данный момент известно, что из-за атаки на Харьков погибли пять человек, еще 32 получили ранения.

Напомним, в ночь на 4 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков беспилотниками. Удары пришлись по плотной жилой застройке. Есть много повреждений, погибшие, раненые. Люди оказались под завалами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 9:00 4 апреля. ГОРЕ В ХАРЬКОВЕ! Массированная атака по Украине!

Дата публикации
Количество просмотров
414
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