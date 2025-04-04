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- Украина
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Из-за атаки на Харьков возросло количество погибших
В результате удара России по Харькову погибли пять человек, еще десятки получили ранения.
Из-за российской атаки на Харьков 4 апреля количество погибших возросло до пяти. Стало известно о смерти мужчины в больнице.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Харьков растет. В больнице умер 88-летний мужчина, доставленный медиками в крайне тяжелом состоянии», — написал глава ОВА в Сети.
Он выразил соболезнования родным и близким.
На данный момент известно, что из-за атаки на Харьков погибли пять человек, еще 32 получили ранения.
Напомним, в ночь на 4 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков беспилотниками. Удары пришлись по плотной жилой застройке. Есть много повреждений, погибшие, раненые. Люди оказались под завалами.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 9:00 4 апреля. ГОРЕ В ХАРЬКОВЕ! Массированная атака по Украине!