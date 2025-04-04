Россияне атаковали Украину беспилотниками: сколько дронов сбило ПВО

Атака беспилотников. Коллаж ТСН. / © ТСН.ua

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Ночью на пятницу, 4 апреля, российская армия атаковала Украину 78 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 42 БпЛА, а 22 – локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ночью россияне атаковали беспилотниками по направлениям Брянска, Миллерова, Приморско-Ахтарского и Курска. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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"По состоянию на 08%30 подтверждены убытки 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье", - говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что РФ сменила тактику ударов по Украине. Жданов считает, что РФ выбирает свои цели случайным образом, не используя четкую систему, - все зависит от ситуации и условий.

Дата публикации 20:25, 03.04.25 Количество просмотров 31 В Киеве взрыв за взрывом, еще и чрезвычайная ситуация в метро