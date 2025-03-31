Польза витамина Е для вашей собаки: как сбалансировать питание

Польза витамина Е для вашей собаки / © lady.tsn.ua

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Это важное питательное вещество, которое способствует здоровой иммунной системе и поддерживает хорошее состояние кожи и шерсти собак. Однако нужно ли добавлять дополнительные добавки витамина Е, рассказало издание DailyPaws , ведь этот вопрос зависит от особенностей организма вашего любимца.

Полезен ли витамин Е для собак

Одной из важнейших функций витамина Е является защита от свободных радикалов. Свободные радикалы – это нормальная часть метаболического процесса, но их избыток может повредить клетки и ДНК собаки, влиять на иммунную, сердечно-сосудистую и неврологическую системы.

Взрослые собаки должны потреблять не менее 50 МО витамина Е каждый день. Обычно это обеспечивается регулярной диетой. Дополнительные добавки могут быть назначены ветеринаром в случаях, когда у собаки кожные заболевания, проблемы с печенью или глазами.

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Источники витамина Е для собак

Лучшими природными источниками витамина Е являются:

шпинат

брокколи

растительные масла (подсолнечное, оливковое, льняное)

яйца

орехи (в умеренном количестве)

жирная рыба

Большинство качественных кормов для собак уже содержат рекомендованное количество витамина Е, поэтому нет необходимости в дополнительных добавках, если собака здорова.

Владельцы домашних животных должны рассматривать возможность давать какие-либо добавки только после обсуждения с ветеринаром. Если у вашей собаки есть дефицит или болезнь, нуждающаяся в дополнительном витамине Е, ваш ветеринар может рекомендовать специальные добавки в форме таблеток.

Если у собаки проблемы с кожей, можно использовать масло витамина Е для местного применения. Однако важно помнить, что некоторые продукты могут содержать опасные для собак компоненты, поэтому перед применением следует проконсультироваться с ветеринаром.

Могут быть передозировки витамином Е

Передозировка витамина Е у собак встречается редко, но возможно. Поскольку это жирорастворимый витамин, он скапливается в печени. Высокий уровень витамина Е может вызвать проблемы со свертыванием крови и нарушением кровотечения.

Признаки передозировки:

рвота

диарея

тремор

тревожность

Если вы заметили эти симптомы у вашей собаки, немедленно обратитесь к ветеринару.

Как предотвратить дефицит витамина Е у собак

Дефицит витамина Е встречается редко, поскольку большинство собак получают его из рациона. Простой способ убедиться, что ваш пес получает достаточное количество витамина Е, это проверить состав корма.

Собаки, с большой вероятностью риска дефицита:

английские кокер-спаниели (генетическая предрасположенность)

собаки с панкреатитом

собаки с хроническими заболеваниями печени

В таких случаях ветеринар может рекомендовать дополнительный прием витамина Е.

Витамин Е является важным элементом для здоровья собак, ведь он поддерживает иммунитет, сердечно-сосудистую и нервную систему, состояние кожи и шерсти. Однако большинство собак получают достаточное количество этого питательного вещества из своего обычного рациона, поэтому дополнительные добавки нужны только по медицинским показаниям. Если вы сомневаетесь, хватает ли вашему любимцу витамина Е, обратитесь к ветеринару для консультации.