Користь вітаміну Е для вашого собаки: як збалансувати харчування

Користь вітаміну Е для вашого собаки / © lady.tsn.ua

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Це важлива поживна речовина, яка сприяє здоровій імунній системі та підтримує гарний стан шкіри та шерсті собак. Однак, чи потрібно додавати додаткові добавки вітаміну Е, розповіло видання DailyPaws, адже це питання залежить від особливостей організму вашого улюбленця.

Чи корисний вітамін Е для собак

Однією з найважливіших функцій вітаміну Е є захист від вільних радикалів. Вільні радикали — це нормальна частина метаболічного процесу, але їх надлишок може пошкодити клітини та ДНК собаки, впливати на імунну, серцево-судинну та неврологічну системи.

Дорослі собаки повинні споживати щонайменше 50 МО вітаміну Е щодня. Зазвичай це забезпечується регулярною дієтою вашої собаки. Додаткові добавки можуть бути призначені ветеринаром у випадках, коли у собаки є шкірні захворювання, проблеми з печінкою чи очима.

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Джерела вітаміну Е для собак

Найкращими природними джерелами вітаміну Е є:

шпинат

броколі

рослинні олії (соняшникова, оливкова, льняна)

яйця

горіхи (у помірній кількості)

жирна риба

Більшість якісних кормів для собак уже містять рекомендовану кількість вітаміну Е, тому немає потреби у додаткових добавках, якщо собака здорова.

Власники домашніх тварин повинні розглядати можливість давати будь-які добавки лише після обговорення з ветеринаром. Якщо у вашої собаки є дефіцит або хвороба, яка потребує додаткового вітаміну Е, ваш ветеринар може рекомендувати спеціальні добавки у формі таблеток.

Якщо собака має проблеми зі шкірою, можна використовувати олію вітаміну Е для місцевого застосування. Проте важливо пам’ятати, що деякі продукти для людей можуть містити небезпечні для собак компоненти, тому перед застосуванням слід проконсультуватися з ветеринаром.

Чи можуть бути передозування вітаміном Е

Передозування вітаміну Е у собак трапляється рідко, але можливо. Оскільки це жиророзчинний вітамін, він накопичується у печінці. Високий рівень вітаміну Е може викликати проблеми зі згортанням крові та порушення кровотечі.

Ознаки передозування:

блювання

діарея

тремор

тривожність

Якщо ви помітили ці симптоми у вашої собаки, негайно зверніться до ветеринара.

Як запобігти дефіциту вітаміну Е у собак

Дефіцит вітаміну Е зустрічається рідко, оскільки більшість собак отримують його з раціону. Простий спосіб переконатися, що ваш пес отримує достатню кількість вітаміну Е, — це перевірити склад корму.

Собаки, які можуть мати більший ризик дефіциту:

англійські кокер-спанієлі (генетична схильність)

собаки з панкреатитом

собаки з хронічними захворюваннями печінки

У таких випадках ветеринар може рекомендувати додаткове приймання вітаміну Е.

Вітамін Е є важливим елементом для здоров’я собак, адже він підтримує імунітет, серцево-судинну та нервову систему, а також стан шкіри та шерсті. Однак, більшість собак отримують достатню кількість цієї поживної речовини зі свого звичайного раціону, тому додаткові добавки потрібні лише за медичними показаннями. Якщо ви сумніваєтеся, чи вистачає вашому улюбленцю вітаміну Е, зверніться до ветеринара для консультації.