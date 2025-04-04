Сибіга зустрівся з держсекретарем США Рубіо: про що говорили

Андрій Сибіга / © Associated Press

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із державним секретарем США Марком Рубіо в штаб-квартирі НАТО.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

«Я зустрівся з Марком Рубіо в штаб-квартирі НАТО і підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям. Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні», — зазначив Сибiга.

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Також мiнiстр наголосив, що Київ зробив конкретні кроки для досягнення миру, тоді як рф продовжує затягувати цей процес. Також він поінформував Рубіо про порушення Росією енергетичного перемир’я.

Окремо сторони обговорили можливості взаємовигідного інвестиційного співробітництва, зокрема у сфері видобутку корисних копалин. Міністр підкреслив, що це може стати основою для подальшого зміцнення партнерства між Україною та США.

Раніше Сибіга повідомив, що Україна вже почала консультації з США щодо тексту угоди про корисні копалини.