- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2147
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрыв автомобиля в Днепре: СМИ узнали, кто был в машине
Местные жители говорят, что взрыв был очень громким.
В Днепре утром 4 апреля произошел взрыв. Ранение получил 61-летний начальник Левобережной администрации горсовета Юрий Федько.
Об этом сообщило “Суспільне" со ссылкой на собственные источники.
"На месте сейчас работают взрывотехники", - передают корреспонденты "Суспильного".
События дают правовую квалификацию и выясняют все обстоятельства.
По словам местного жителя Владимира, он шел покупать воду, когда услышал громкий взрыв.
"Очень громко было, я на улице был. Думали, что ПВО сработало. Говорят, какого-нибудь чиновника взорвали", - сказал мужчина.
Как сообщалось, утром в Днепре взорвался автомобиль. Полиция Днепропетровской области проинформировала, что водитель автомобиля - местное чиновник и его супруга получили ранения.