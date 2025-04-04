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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2147
Время на прочтение
1 мин

Взрыв автомобиля в Днепре: СМИ узнали, кто был в машине

Местные жители говорят, что взрыв был очень громким.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Полиция.

Полиция. / © Полиция Киевской области

В Днепре утром 4 апреля произошел взрыв. Ранение получил 61-летний начальник Левобережной администрации горсовета Юрий Федько.

Об этом сообщило “Суспільне" со ссылкой на собственные источники.

"На месте сейчас работают взрывотехники", - передают корреспонденты "Суспильного".

События дают правовую квалификацию и выясняют все обстоятельства.

По словам местного жителя Владимира, он шел покупать воду, когда услышал громкий взрыв.

"Очень громко было, я на улице был. Думали, что ПВО сработало. Говорят, какого-нибудь чиновника взорвали", - сказал мужчина.

Как сообщалось, утром в Днепре взорвался автомобиль. Полиция Днепропетровской области проинформировала, что водитель автомобиля - местное чиновник и его супруга получили ранения.

Дата публикации
Количество просмотров
2147
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