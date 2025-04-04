Армия РФ пытается прорваться через границу на Сумщине: есть ли угроза

Солдаты РФ. / © Associated Press

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В Сумской области российские военные пытаются с помощью малых штурмовых групп пересечь границу и закрепиться. Больше всего попытки прорыва фиксируются в сторону населенных пунктов Новенькое и Журавко.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Впрочем, подчеркнул представитель ГНСУ, нельзя и исключать, что россияне будут пытаться расширять направления наступлений таких групп. Их задача – максимально глубоко зайти на территорию Украины. Иногда россияне для этого оккупанты используют даже квадроциклы. Затем они пытаются укрепиться, накопить силы и расширять зону активных боев.

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Демченко заверил, что Силы обороны делают все, чтобы россияне не добились этих целей. Пограничники уничтожают вражеские штурмовые группы – как после пересечения ими границы, так и еще на происке.

"Это направление, где враг уже долгое время держит значительные свои силы и средства, это фактически в пределах Курской области, где он концентрировал свои силы, пытаясь выбить наши подразделения", - подчеркнул представитель Госпогранслужбы.

Напомним, в третьей штурмовой заявили о том, что Россия готовит новое наступление. Резервы россиян в тыловых районах проходят подготовку на полигонах.

Дата публикации 13:10, 01.04.25 Количество просмотров 41 Эту правду о ситуации на фронте никто не расскажет! Что слышно о наступлении россиян в ближайшее время?