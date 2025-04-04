- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 540
- Время на прочтение
- 1 мин
Армия РФ пытается прорваться через границу на Сумщине: есть ли угроза
Ситуация в Сумской области кардинально не изменилась.
В Сумской области российские военные пытаются с помощью малых штурмовых групп пересечь границу и закрепиться. Больше всего попытки прорыва фиксируются в сторону населенных пунктов Новенькое и Журавко.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Впрочем, подчеркнул представитель ГНСУ, нельзя и исключать, что россияне будут пытаться расширять направления наступлений таких групп. Их задача – максимально глубоко зайти на территорию Украины. Иногда россияне для этого оккупанты используют даже квадроциклы. Затем они пытаются укрепиться, накопить силы и расширять зону активных боев.
Демченко заверил, что Силы обороны делают все, чтобы россияне не добились этих целей. Пограничники уничтожают вражеские штурмовые группы – как после пересечения ими границы, так и еще на происке.
"Это направление, где враг уже долгое время держит значительные свои силы и средства, это фактически в пределах Курской области, где он концентрировал свои силы, пытаясь выбить наши подразделения", - подчеркнул представитель Госпогранслужбы.
Напомним, в третьей штурмовой заявили о том, что Россия готовит новое наступление. Резервы россиян в тыловых районах проходят подготовку на полигонах.