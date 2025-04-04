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Беспилотники массированно атаковали Липецк: что оказалось под ударом (видео)
Ночью Липецк накрыла волна взрывов: местные говорят об атаке дронов на завод и аэродром.
Российский Липецк в ночь на 4 апреля атаковали неизвестные беспилотники. Зафиксировано около 20 взрывов.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Местные жители заявили, что целью атаки был аэродром и Новолипецкий металлургический комбинат.
«Минувшей ночью силы ПВО успешно отбили массированную атаку беспилотников — 18 целей были перехвачены и уничтожены. Жертв и пострадавших нет», — написал в Сети губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Позже он добавил, что атака была массированной. Известно о трех поврежденных частных домах.
Также взрывы слышали в Москве. В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводили план «Ковер». По информации пабликов, из-за падения дронов повреждено остекление домов.
В то же время, Министерство обороны России утверждает о сбитии 107 беспилотников в 10 областях.
Заметим, что взрывы в Липецке сняли на видео. Над городом было видно огненное зарево.
Напомним, в ночь на 2 апреля Россию массированно атаковали беспилотники. Минобороны РФ утверждало о якобы сбитии 93 дронов, но не обошлось без последствий.