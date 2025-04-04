Беспилотники массированно атаковали Липецк: что оказалось под ударом (видео)

Атака БпЛА на Россию / © ТСН.ua

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Российский Липецк в ночь на 4 апреля атаковали неизвестные беспилотники. Зафиксировано около 20 взрывов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Местные жители заявили, что целью атаки был аэродром и Новолипецкий металлургический комбинат.

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«Минувшей ночью силы ПВО успешно отбили массированную атаку беспилотников — 18 целей были перехвачены и уничтожены. Жертв и пострадавших нет», — написал в Сети губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Позже он добавил, что атака была массированной. Известно о трех поврежденных частных домах.

Также взрывы слышали в Москве. В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводили план «Ковер». По информации пабликов, из-за падения дронов повреждено остекление домов.

В то же время, Министерство обороны России утверждает о сбитии 107 беспилотников в 10 областях.

Заметим, что взрывы в Липецке сняли на видео. Над городом было видно огненное зарево.

Дата публикации 09:29, 04.04.25 Количество просмотров 15 Атака БпЛА на Липецк: видео взрывов

Напомним, в ночь на 2 апреля Россию массированно атаковали беспилотники. Минобороны РФ утверждало о якобы сбитии 93 дронов, но не обошлось без последствий.