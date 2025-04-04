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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Безпілотники масовано атакували Липецьк: що опинилося під ударом (відео)

Уночі Липецьк накрила хвиля вибухів: місцеві кажуть про атаку дронів на завод і аеродром.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака БпЛА на Росію

Атака БпЛА на Росію / © ТСН.ua

Російський Липецьк у ніч проти 4 квітня атакували невідомі безпілотники. Зафіксовано близько 20 вибухів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Місцеві жителі заявили, що ціллю атаки був аеродром та Новолипецький металургійний комбінат.

«Минулої ночі сили ППО успішно відбили масовану атаку безпілотників — 18 цілей було перехоплено та знищено. Жертв та постраждалих немає», — написав у Мережі губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Згодом він додав, що атака була масованою. Відомо про три пошкоджені приватні будинки.

Також вибухи чули у Москві. В аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський» запроваджували план «Килим». За інформацією пабліків, через падіння дронів пошкоджене скління будинків.

Водночас Міністерство оборони Росії стверджує про збиття 107 безпілотників у 10 областях.

Зауважимо, що вибухи у Липецьку зняли на відео. Над містом було видно вогняну заграву.

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня Росію масовано атакували безпілотники. Міноборони РФ стверджувало про начебто збиття 93 дронів, але не минулося без наслідків.

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