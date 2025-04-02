Росію масовано атакували БпЛА: де гриміли вибухи (відео)

Безпілотник / © ТСН.ua

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Росію у ніч проти 2 квітня атакували безпілотники. Вибухи гриміли у Курській, Ростовській та Бєлгородській областях, де працювала ППО.

Про це повідомила місцева влада регіонів та Міноборони Росії.

Т. в. о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив, що безпілотники атакували Таганрог. Там пошкоджені два багатоквартирні будинки. Моменти вибухів потрапили на відео.

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За словами жителів Таганрога, уламки впали у Північному районі міста. Виникла щонайменше одна пожежа, на місці працюють екстрені служби.

«Інформація про наслідки атаки та постраждалих уточнюється», — написав Слюсар.

Містяни також розповіли, що лунав сигнал повітряної тривоги і люди отримати SMS-повідомлення про оголошення безпілотної небезпеки «по всій території Ростовської області».

У Міноборони РФ стверджують, що протягом ночі збили 93 начебто українські безпілотники: 87 — над територією Курської області, чотири — над територією Ростовської, два — над територією Бєлгородської.

Дата публікації 08:20, 02.04.25 Кількість переглядів 12 Росію атакували понад 90 безпілотників

Зауважимо, цієї ж ночі росіяни масовано атакували дронами Харків. Постраждали восьмеро людей, серед яких немовля. Зафіксовано багато руйнувань.