Россию массированно атаковали БпЛА: где гремели взрывы (видео)

Беспилотник / © ТСН.ua

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Россию в ночь на 2 апреля атаковали беспилотники. Взрывы гремели в Курской, Ростовской и Белгородской областях, где работала ПВО.

Об этом сообщили местные власти регионов и Минобороны России.

В. и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что беспилотники атаковали Таганрог. Там повреждены два многоквартирных дома. Моменты взрывов попали на видео.

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По словам жителей Таганрога, обломки упали в Северном районе города. Возник по меньшей мере один пожар, на месте работают экстренные службы.

«Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется», — написал Слюсарь.

Горожане также рассказали, что прозвучал сигнал воздушной тревоги и люди получили SMS-сообщения об объявлении беспилотной опасности «по всей территории Ростовской области».

В Минобороны РФ утверждают, что в течение ночи сбили 93 якобы украинских беспилотника: 87 — над территорией Курской области, четыре — над Ростовской территорией, два — над территорией Белгородской.

Дата публикации 08:20, 02.04.25 Количество просмотров 10 Россию атаковали более 90 беспилотников

Отметим, этой же ночью россияне массированно атаковали дронами Харьков. Пострадали восемь человек, среди которых младенец. Зафиксировано множество разрушений.