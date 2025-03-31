БпЛА атаковали аэродром "Шайковка" в России

Атака беспилотниками по России / © ТСН.ua

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Беспилотники атаковали аэродром «Шайковка» в Калужской области России в ночь на 31 марта. Местные жители слышали громкие взрывы.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В пабликах утверждается, что якобы ВСУ атаковали Калужскую область. Местные жители рассказали, что слышали громкие взрывы в небе над поселком Шайковка, где находится военный аэродром. Предварительно сработала система ПВО.

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Губернатор сообщил, что ночью в Калужской области были якобы уничтожены 24 беспилотника. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа.

Напомним, в ночь на 20 марта Силы обороны Украины атаковали российский военный аэродром «Энгельс-2» . Враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования.