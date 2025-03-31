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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1696
Время на прочтение
1 мин

БпЛА атаковали аэродром "Шайковка" в России

Военный аэродром "Шайковка" подвергся атаке беспилотников. Власти РФ утверждают, что все дроны сбиты, однако местные сообщают о взрывах.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака беспилотниками по России

Атака беспилотниками по России / © ТСН.ua

Беспилотники атаковали аэродром «Шайковка» в Калужской области России в ночь на 31 марта. Местные жители слышали громкие взрывы.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В пабликах утверждается, что якобы ВСУ атаковали Калужскую область. Местные жители рассказали, что слышали громкие взрывы в небе над поселком Шайковка, где находится военный аэродром. Предварительно сработала система ПВО.

Губернатор сообщил, что ночью в Калужской области были якобы уничтожены 24 беспилотника. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа.

Напомним, в ночь на 20 марта Силы обороны Украины атаковали российский военный аэродром «Энгельс-2» . Враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования.

Дата публикации
Количество просмотров
1696
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