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БпЛА атаковали аэродром "Шайковка" в России
Военный аэродром "Шайковка" подвергся атаке беспилотников. Власти РФ утверждают, что все дроны сбиты, однако местные сообщают о взрывах.
Беспилотники атаковали аэродром «Шайковка» в Калужской области России в ночь на 31 марта. Местные жители слышали громкие взрывы.
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В пабликах утверждается, что якобы ВСУ атаковали Калужскую область. Местные жители рассказали, что слышали громкие взрывы в небе над поселком Шайковка, где находится военный аэродром. Предварительно сработала система ПВО.
Губернатор сообщил, что ночью в Калужской области были якобы уничтожены 24 беспилотника. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа.
Напомним, в ночь на 20 марта Силы обороны Украины атаковали российский военный аэродром «Энгельс-2» . Враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования.