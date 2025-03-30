Близнецы / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 31 марта?

День, когда даже самыми спокойными, миролюбивыми и даже апатичными людьми может овладеть раздражительность, чего стоит опасаться. Делать трагедию из сложившееся ситуации не стоит поскольку такое мироощущение и поведение – не более чем влияние лунных энергий, а вот обезопасить себя, выбрав соответствующую – безопасную – линию поведения. Самое главное, взять под контроль эмоции, которые могут спровоцировать нас на необдуманные и опрометчивые поступки, которое практически сразу заставят о них пожалеть.

Близнецы

Близнецам сегодня любое море будет по колено = в том смысле, что они могут достичь любой цели, которую перед собой поставят. Но для этого им – в обязательном порядке – необходимо отказаться от таких двойственных им качеств как беспечность, легкомыслие и рассеянность. Очень важно дисциплинироваться и организоваться, не позволяя себе отвлекаться от выполняемой работы. Еще лучше – составить подробный план и неукоснительно его придерживаться.

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