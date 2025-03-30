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Какому знаку Зодиака повезет 31 марта
Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 31 марта?
День, когда даже самыми спокойными, миролюбивыми и даже апатичными людьми может овладеть раздражительность, чего стоит опасаться. Делать трагедию из сложившееся ситуации не стоит поскольку такое мироощущение и поведение – не более чем влияние лунных энергий, а вот обезопасить себя, выбрав соответствующую – безопасную – линию поведения. Самое главное, взять под контроль эмоции, которые могут спровоцировать нас на необдуманные и опрометчивые поступки, которое практически сразу заставят о них пожалеть.
Близнецы
Близнецам сегодня любое море будет по колено = в том смысле, что они могут достичь любой цели, которую перед собой поставят. Но для этого им – в обязательном порядке – необходимо отказаться от таких двойственных им качеств как беспечность, легкомыслие и рассеянность. Очень важно дисциплинироваться и организоваться, не позволяя себе отвлекаться от выполняемой работы. Еще лучше – составить подробный план и неукоснительно его придерживаться.
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