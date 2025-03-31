Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп планирует совершить свой первый зарубежный визит по возвращении в Белый дом. Американский лидер намерен в середине мая посетить Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников и осведомленный о поездке президента источник.

Избрание Саудовской Аравии для первой заграничной поездки свидетельствует о том, насколько тесными стали отношения между администрацией Трампа и странами Персидского залива, особенно когда речь идет об экономическом сотрудничестве и инвестициях.

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Авторы статьи обратили внимание, что планирование поездки происходит в то время, когда американская администрация работает над возобновлением режима прекращения огня в Газе и принуждения ХАМАС к освобождению большего количества заложников.

Американские и израильские чиновники говорят, что планы нормализационного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией отложены на второй план. В значительной степени потому, что саудовцы хотят необратимого ограниченного по времени пути для создания Палестинского государства, с чем не соглашается правительство Израиля.

Издание напомнило заявление Трампа, которое он сделал 6 марта в Овальном кабинете. Президент США сказал тогда, что, по всей вероятности, посетит Саудовскую Аравию «в течение следующих полутора месяцев».

«Я еду в Саудовскую Аравию. Обычно вы сначала едете в Великобританию. В прошлый раз я ездил в Саудовскую Аравию. Они выложили 450 млрд долларов. На этот раз я сказал, что уйду, если вы выложите триллион долларов американским компаниям. Подразумевается покупка в течение четырех лет триллиона долларов. Они согласились это сделать. Так что я собираюсь туда», — рассказывал Трамп.

Потенциальная поездка обсуждалась в последние недели между чиновниками США и их саудовскими коллегами. В частности, это происходило и в кулуарах прошедших в Саудовской Аравии переговоров о войне в Украине.

По информации одного из источников, одной из дат визита было 28 апреля, но его перенесли. Текущий план предусматривает поездку Трампа в Саудовскую Аравию в середине мая, сообщили американский чиновник и информированный источник.

Представитель администрации президента США подтвердил, что планируется поездка в Саудовскую Аравию.

«Мы рассматриваем возможность международных поездок для президента. У нас еще нет конкретного плана, и мы предоставим эту информацию, когда она станет официальной. Переговоры будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращении конфликта на Ближнем Востоке », – рассказал чиновник.

Сообщается, что Саудовская Аравия активно помогает США быть посредником в прекращении огня между Россией и Украиной. Один из источников сообщил — саудовцы хотят, чтобы визит Трампа состоялся после достижения перемирия.

К слову, представитель России на переговорах о прекращении огня, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что соглашение о прекращении огня не будет достигнуто в 2025 году.