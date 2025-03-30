Трамп заявил, что США могут аннексировать Гренландию

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что серьезно обсуждал возможность аннексии Гренландии – автономной территории Дании – и выразил уверенность в перспективе ее присоединения к Соединенным Штатам.

Об этом говорится в материале NBC News.

"Мы получим Гренландию. Да, на 100%", - заявил Трамп, добавив, что "существует хорошая вероятность сделать это без военной силы, хотя я ничего не исключаю".

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По его словам, вопрос Гренландии – это не о конкуренции с другими государствами, а о глобальной безопасности:

"Я действительно не думаю, какое это даст сообщение России или Китаю. Мне все равно. Это другая история. Это международный мир, международная сила".

Трамп также упомянул об активности кораблей у берегов Гренландии, что, по его словам, вызывает беспокойство.

"У вас есть корабли, плывущие из России, из Китая, из других стран. И мы не позволим событиям развиваться так, что это нанесет ущерб миру или США", - подчеркнул он.

Идея относительно Гренландии не нова для Трампа – он впервые озвучил ее еще во время своего президентства в 2019 году, что вызвало волну критики как в Дании, так и в международных кругах.

Напомним, во время визита в Гренландию вице-президент Джей Ди Венс заявил о "очень весомых доказательствах" того, что Россия и Китай хотят завладеть островом и получить доступ к его ресурсам.