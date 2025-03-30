Трамп заявив, що США можуть анексувати Гренландію

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що серйозно обговорював можливість анексії Гренландії – автономної території Данії – та висловив упевненість у перспективі її приєднання до Сполучених Штатів.

Про це йдеться у матеріалі NBC News.

“Ми отримаємо Гренландію. Так, на 100%”, – заявив Трамп, додавши, що “існує добра ймовірність зробити це без військової сили, хоча я нічого не виключаю”.

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За його словами, питання Гренландії – це не про конкуренцію з іншими державами, а про глобальну безпеку:

“Я насправді не думаю, яке це дасть повідомлення Росії чи Китаю. Мені все одно. Це інша історія. Це міжнародний мир, міжнародна сила”.

Трамп також згадав про активність кораблів біля берегів Гренландії, що, за його словами, викликає занепокоєння.

“У вас є кораблі, які пливуть з Росії, з Китаю, з інших країн. І ми не дозволимо подіям розвиватися так, що це завдасть шкоди світу чи США”, – підкреслив він.

Ідея щодо Гренландії не нова для Трампа – він уперше озвучив її ще під час свого президентства у 2019 році, що тоді викликало хвилю критики як у Данії, так і в міжнародних колах.

Нагадаємо, під час візиту до Гренландії віцепрезидент Джей Ді Венс заявив про “дуже вагомі докази” того, що Росія і Китай хочуть заволодіти островом і отримати доступ до його ресурсів.