Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп планує здійснити свій перший закордонний візит після повернення до Білого дому. Американський лідер збирається у середині травня відвідати Саудівську Аравію.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на двох американських чиновників і та обізнане про поїздку президента джерело.

Обрання Саудівської Аравії для першої закордонної поїздки свідчить про те, наскільки тісними стали відносини між адміністрацією Трампа та країнами Перської затоки, особливо коли йдеться про економічну співпрацю та інвестиції.

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Автори статті звернули увагу, що планування поїздки відбувається в той час, коли американська адміністрація працює над відновленням режиму припинення вогню в Газі та примусу ХАМАСу до звільнення більшої кількості заручників.

Американські та ізраїльські посадовці кажуть, що наразі плани нормалізаційної угоди між Ізраїлем та Саудівською Аравією відкладено на другий план. Значною мірою тому, що саудівці хочуть незворотного обмеженого в часі шляху для створення Палестинської держави, з чим не погоджується уряд Ізраїлю.

Видання нагадало заяву Трампа, яку він зробив 6 березня в Овальному кабінеті. Президент США сказав тоді, що, ймовірно, відвідає Саудівську Аравію «протягом наступних півтора місяця».

«Я їду до Саудівської Аравії. Зазвичай ви спочатку їдете до Великої Британії. Минулого разу я їздив до Саудівської Аравії. Вони виклали 450 мільярдів доларів. Цього разу я сказав, що піду, якщо ви викладететрильйон доларів американським компаніям. Мається на увазі купівля протягом чотирьох років трильйона доларів. Вони погодилися це зробити. Тож я збираюся туди», — розповідав Трамп.

Потенційна поїздка обговорювалася останніми тижнями між високопосадовцями США та їхніми саудівськими колегами. Зокрема, це відбувалося і в кулуарах переговорів про війну в Україні, які відбулися в Саудівській Аравії.

За інформацією одного з джерел, однією з дат візиту було 28 квітня, але його перенесли. Поточний план передбачає поїздку Трампа до Саудівської Аравії в середині травня, повідомили американський чиновник та поінформоване джерело.

Представник адміністрації президента США підтвердив, що планується поїздка до Саудівської Аравії.

«Ми розглядаємо можливість міжнародних поїздок для президента. У нас ще немає конкретного плану, і ми надамо цю інформацію, коли вона стане офіційною. Переговори будуть зосереджені на обговоренні іноземних інвестицій, зміцненні відносин з країнами Перської затоки та припиненні конфлікту на Близькому Сході», — розповів чиновник.

Зазначається, що Саудівська Аравія активно допомагає США бути посередником у припиненні вогню між Росією та Україною. Одне з джерел повідомило — саудівці хочуть, щоб візит Трампа відбувся після досягнення перемир’я.

До слова, представник Росії на переговорах про припинення вогню, голова комітету Ради Федерації у міжнародних справах Григорій Карасін заявив, що угоду про припинення вогню не буде досягнуто 2025 року.