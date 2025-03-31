- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 414
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати росіян у війні проти України перевалили за 915 тисяч
Окупанти зазнають серйозних втрат на полі бою.
За останню добу російські військові втратили у війні проти України 1230 солдатів.
Про це сьогодні, 31 березня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 915 230 (+1230)
танків — 10496 (+4)
бойових броньованих машин AFVs — 21819 (+3)
артилерійських систем — 25537 (+30)
РСЗВ — 1347
засоби ППО — 1123 (+1)
літаків — 370
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31416 (+71)
крилаті ракети — 3121
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 42593 (+65)
спеціальна техніка — 3787
Раніше повідомлялося, що Сили оборони знищили в тилу РФ чотири гелікоптери. Більше про це читайте у новині.