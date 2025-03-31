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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
414
Час на прочитання
1 хв

Втрати росіян у війні проти України перевалили за 915 тисяч

Окупанти зазнають серйозних втрат на полі бою.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Getty Images

За останню добу російські військові втратили у війні проти України 1230 солдатів.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 31.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 915 230 (+1230)

  • танків — 10496 (+4)

  • бойових броньованих машин AFVs — 21819 (+3)

  • артилерійських систем — 25537 (+30)

  • РСЗВ — 1347

  • засоби ППО — 1123 (+1)

  • літаків — 370

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31416 (+71)

  • крилаті ракети — 3121

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 42593 (+65)

  • спеціальна техніка — 3787

Раніше повідомлялося, що Сили оборони знищили в тилу РФ чотири гелікоптери. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
414
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