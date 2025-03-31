Церковне свято 31 березня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Сьогодні, 31 березня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Іпатія, єпископа. Він народився в Антіохії в багатій і благочестивій родині, що створило передумови для його глибокої релігійної підготовки та подальшого служіння церкві.

Спочатку Іпатій обрав шлях монашого життя, прагнучи присвятити себе служінню Богу. Його духовна зрілість і ревність привели до того, що його обрали єпископом міста Гангри в Пафлагонії. Як пастир, він відзначався своєю мудрістю і глибокою відданістю Богу, намагаючись відновити порядок у церковному житті і вести свою паству до духовної чистоти.

Іпатій також активно протистояв своєму часу небезпечним єретичним течіям, зокрема несторіанству, яке розділяло природу Ісуса на дві частини — людську та божественну. Він був рішучим захисником православної віри.

Реклама

Його життя було сповнене чудес і зцілень, що ще більше зміцнювало його авторитет серед вірян.

Прикмети 31 березня

Народні прикмети 31 березня / © Unsplash

Якщо 31 березня йде дощ, то це обіцяє хороший врожай.

Холодний вітер на 31 березня — до пізньої весни.

Ясна погода, то весна буде теплою і без заморозків.

Що сьогодні не можна робити

Як і в будь-який день пам'яті святого, слід уникати гріховних справ, таких як ненависть, брехня, наклеп чи інші аморальні вчинки. Варто уникати легковажних чи занадто веселих заходів, особливо тих, що можуть призвести до гріховних дій, таких як пияцтво чи надмірна святковість.

Що можна робити сьогодні

Це важливий день для поминання святого Іпатія, тому буде корисно взяти участь у літургії або провести час у молитвах, звертаючись до святого за його заступництвом.Святий Іпатій активно протистояв єретичним вченням, і тому до нього можна звертатися з проханням про допомогу в захисті віри від будь-яких неправильних або шкідливих впливів на душу, також молитва допоможе зміцнити духовну практику. Ви можете звернутися до Господа з проханням про глибшу відданість і розуміння.