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31 марта — какой церковный праздник, кому и о чем молиться в этот день
Что сегодня за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Сегодня, 31 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Ипатия, епископа. Он родился в Антиохии в богатой и благочестивой семье, что создало предпосылки для его глубокой религиозной подготовки и последующего служения церкви.
Сначала Ипатий избрал путь монашеской жизни, стремясь посвятить себя служению Богу. Его духовная зрелость и ревность привели к тому, что его избрали епископом города Гангры в Пафлагонии. Как пастырь, он отличался своей мудростью и глубокой преданностью Богу, пытаясь восстановить порядок в церковной жизни и вести свою паству в духовную чистоту.
Ипатий также активно противостоял своему времени опасным еретическим течениям, в частности, несторианству, разделявшему природу Иисуса на две части — человеческую и божественную. Он был решительным защитником православной веры.
Его жизнь была полна чудес и исцелений, что еще больше укрепляло его авторитет среди верующих.
Приметы 31 марта
Если 31 марта идет дождь, это обещает хороший урожай.
Холодный ветер на 31 марта — до поздней весны.
Ясная погода, так что весна будет теплой и без заморозков.
Что сегодня нельзя делать
Как и в любой день памяти святого, следует избегать греховных дел, таких как ненависть, ложь, клевета или другие безнравственные поступки. Следует избегать легкомысленных или слишком веселых мер, особенно тех, которые могут привести к греховным действиям, таким как пьянство или чрезмерная праздничность.
Что можно делать сегодня
Это важный день для поминовения святого Ипатия, поэтому будет полезно принять участие в литургии или провести время в молитвах, обращаясь к святому за его покровительством. Вы можете обратиться к Господу с просьбой о более глубокой преданности и понимании.