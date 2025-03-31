Церковный праздник 31 марта / © Фото из открытых источников

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Сегодня, 31 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Ипатия, епископа. Он родился в Антиохии в богатой и благочестивой семье, что создало предпосылки для его глубокой религиозной подготовки и последующего служения церкви.

Сначала Ипатий избрал путь монашеской жизни, стремясь посвятить себя служению Богу. Его духовная зрелость и ревность привели к тому, что его избрали епископом города Гангры в Пафлагонии. Как пастырь, он отличался своей мудростью и глубокой преданностью Богу, пытаясь восстановить порядок в церковной жизни и вести свою паству в духовную чистоту.

Ипатий также активно противостоял своему времени опасным еретическим течениям, в частности, несторианству, разделявшему природу Иисуса на две части — человеческую и божественную. Он был решительным защитником православной веры.

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Его жизнь была полна чудес и исцелений, что еще больше укрепляло его авторитет среди верующих.

Приметы 31 марта

Народные приметы 31 марта / © Unsplash

Если 31 марта идет дождь, это обещает хороший урожай.

Холодный ветер на 31 марта — до поздней весны.

Ясная погода, так что весна будет теплой и без заморозков.

Что сегодня нельзя делать

Как и в любой день памяти святого, следует избегать греховных дел, таких как ненависть, ложь, клевета или другие безнравственные поступки. Следует избегать легкомысленных или слишком веселых мер, особенно тех, которые могут привести к греховным действиям, таким как пьянство или чрезмерная праздничность.

Что можно делать сегодня

Это важный день для поминовения святого Ипатия, поэтому будет полезно принять участие в литургии или провести время в молитвах, обращаясь к святому за его покровительством. Вы можете обратиться к Господу с просьбой о более глубокой преданности и понимании.