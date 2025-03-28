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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
180
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 31 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна немного укрепилась по отношению к американскому доллару.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Доллар.

Курс валют на 31 марта 2025 года. / © pixabay.com

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 31 марта. Доллар потерял 1 коп. Тем временем евро остался без изменений. Злотый вырос на 5 коп.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,47 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 44,74 (0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,70 (+5 коп.)

Напомним, замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал, какие продукты подорожают в Украине в 2025 году. В частности, после поста подорожает мясо, а ближе к Пасхе куриные яйца.

Дата публикации
Количество просмотров
180
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