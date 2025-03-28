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Курс валют на 31 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна немного укрепилась по отношению к американскому доллару.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 31 марта. Доллар потерял 1 коп. Тем временем евро остался без изменений. Злотый вырос на 5 коп.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США – 41,47 (-1 коп.)
Курс евро
1 евро – 44,74 (0 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 10,70 (+5 коп.)
Напомним, замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук спрогнозировал, какие продукты подорожают в Украине в 2025 году. В частности, после поста подорожает мясо, а ближе к Пасхе куриные яйца.