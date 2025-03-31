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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3379
Время на прочтение
1 мин

Оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Getty Images

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в Разливе и возле Пантелеймоновки Донецкой области , а также возле Нового Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении DeepState .

"Враг продвинулся возле Екатериновки, Пантелеймоновки и Орлянского", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Россия опрокидывает части 20-й армии из Харьковщины и подразделения из Курской области в ответ на события в Белгородской области .

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский говорил с главнокомандующим ОМУ Александром Сырским о ситуации на фронте .

Дата публикации
Количество просмотров
3379
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