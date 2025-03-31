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Оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях — DeepState
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в Разливе и возле Пантелеймоновки Донецкой области , а также возле Нового Харьковской области.
Об этом говорится в сообщении DeepState .
"Враг продвинулся возле Екатериновки, Пантелеймоновки и Орлянского", - говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что Россия опрокидывает части 20-й армии из Харьковщины и подразделения из Курской области в ответ на события в Белгородской области .
Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский говорил с главнокомандующим ОМУ Александром Сырским о ситуации на фронте .