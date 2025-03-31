Війна в Україні / © Getty Images

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Протягом минулої доби російські загарбники просунулися у Розливі та біля Пантелеймонівки на Донеччині, а також біля Нового на Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

«Ворог просунувся біля Катеринівки, Пантелеймонівки та Орлянського», — йдеться у повідомленні.

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На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Росія перекидає частини 20-ї армії з Харківщини та підрозділи з Курської області у відповідь на події в Бєлгородській області.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський говорив з головнокомандувачем ЗМУ Олександром Сирським про ситуацію на фронті.