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- Війна
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Окупанти просунулися на Донеччині та Харківщині — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.
Протягом минулої доби російські загарбники просунулися у Розливі та біля Пантелеймонівки на Донеччині, а також біля Нового на Харківщині.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
«Ворог просунувся біля Катеринівки, Пантелеймонівки та Орлянського», — йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що Росія перекидає частини 20-ї армії з Харківщини та підрозділи з Курської області у відповідь на події в Бєлгородській області.
Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський говорив з головнокомандувачем ЗМУ Олександром Сирським про ситуацію на фронті.