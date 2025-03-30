Місто Торецьк на Донеччині, яке штурмують окупанти / © скриншот з відео

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Частина Торецька у Донецькійої області зайнята російськими окупантами, однак у місті тривають вуличні бої за кожну будівлю.

Про це розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі національного телемарафону.

«Наші воїни попри чисельну перевагу ворога дають гідну відсіч. Жоден будинок, жодне приміщення не здається без бою», — наголосив він.

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Російська окупаційна армія продовжує масовані обстріли, яких лише за минулу добу було 198. Серед них — 3 авіаудари та 67 ударів безпілотниками, зокрема FPV-дронами.

Василь Чинчик повідомив, що у Торецьку, де триває евакуація мирних жителів, досі проживає 48 людей, а загалом у громаді — 140. Вони переховуються в укриттях, які частково вціліли у багатоповерхівках, та виживають завдяки запасам гуманітарної допомоги, що надійшла кілька місяців тому.

Посадовець назвав умови перебування мирних жителів у місті нелюдськими.

«Важко пояснити їхню психологію, чому не виїжджають. Їхня мотивація — вони тут народилися та готові тут залишитися до останнього. Здебільшого це літні люди, яких важко переконати евакуюватися», — зауважив начальник МВА.

Посадовець наголосив, що доставлення нових гуманітарних вантажів до міста ускладнено, оскільки в’їзд волонтерів до Торнецької громади став надто небезпечним.

Нагадаємо, нещодавно Повітряні сили ЗСУ завдали удару по районі зосередження сил окупантів у місті Торецьку.