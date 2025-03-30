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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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176
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1 хв

Переможці «Євробачення 2024» Nemo публічно підтримали Україну на цьогорічному конкурсі

Виконавці висловилися про конкурсну пісню українського гурту.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Nemo, гурт Ziferblat

Nemo, гурт Ziferblat

Український гурт Ziferblat, який у травні представлятиме Україну на "Євробаченні-2025", отримав підтримку від минулорічних переможців конкурсу.

Минулого року перемогу Швейцарії принесли Nemo. І навіть після закінчення музичних перегонів, вони не приховують свою любов до українців. Зокрема, тісно товаришують та часто з'являються у компанії з українською виконавицею Jerry Heil. Та цього разу переможці "Євробачення-2024" висловили підтримку гурту Ziferblat.

Своєю чергою, Nemo високо оцінили конкурсну пісню України Bird of Pray й побажали музичному колективу "гарно провести час на "Євробаченні". І заінтригували, що "можливо, їм навіть випаде нагода побачитися скоро".

До слова, гурту Ziferblat неабияк приємно було почути звернення та настанову від зірок. Тож вокаліст гурту Даня Лещинський також зізнався їм у прихильності й наголосив, що дуже чекає виходу нового альбому артистів.

"Nemo – не про перемогу на "Євробаченні", а про важливі зміни у мейнстрім музиці. Я дійсно дуже чекаю історичного альбому від них", – зазначив музикант.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, під яким номером Україна виступить на "Євробаченні-2025". Конкурс відгримить у Базелі, Швейцарія цього травня.

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