Переможці «Євробачення 2024» Nemo публічно підтримали Україну на цьогорічному конкурсі

Nemo, гурт Ziferblat

Реклама

Український гурт Ziferblat, який у травні представлятиме Україну на "Євробаченні-2025", отримав підтримку від минулорічних переможців конкурсу.

Минулого року перемогу Швейцарії принесли Nemo. І навіть після закінчення музичних перегонів, вони не приховують свою любов до українців. Зокрема, тісно товаришують та часто з'являються у компанії з українською виконавицею Jerry Heil. Та цього разу переможці "Євробачення-2024" висловили підтримку гурту Ziferblat.

Своєю чергою, Nemo високо оцінили конкурсну пісню України Bird of Pray й побажали музичному колективу "гарно провести час на "Євробаченні". І заінтригували, що "можливо, їм навіть випаде нагода побачитися скоро".

Реклама

До слова, гурту Ziferblat неабияк приємно було почути звернення та настанову від зірок. Тож вокаліст гурту Даня Лещинський також зізнався їм у прихильності й наголосив, що дуже чекає виходу нового альбому артистів.

"Nemo – не про перемогу на "Євробаченні", а про важливі зміни у мейнстрім музиці. Я дійсно дуже чекаю історичного альбому від них", – зазначив музикант.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, під яким номером Україна виступить на "Євробаченні-2025". Конкурс відгримить у Базелі, Швейцарія цього травня.