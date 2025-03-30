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Победители "Евровидения-2024" Nemo публично поддержали Украину на конкурсе этого года
Исполнители высказались о конкурсной песне украинской группы.
Украинская группа Ziferblat, которая в мае будет представлять Украину на "Евровидении-2025", получила поддержку от прошлогодних победителей конкурса.
В прошлом году победу Швейцарии принесли Nemo. И даже после окончания музыкальной гонки, они не скрывают свою любовь к украинцам. В частности, тесно дружат и часто появляются в компании украинской исполнительницы Jerry Heil. Но на этот раз победители "Евровидения-2024" выразили поддержку группе Ziferblat.
В свою очередь, Nemo высоко оценили конкурсную песню Украины Bird of Pray и пожелали музыкальному коллективу "хорошо провести время на "Евровидении". И заинтриговали, что "возможно, они даже увидятся скоро".
К слову, группе Ziferblat очень приятно было услышать обращение и настановы от звезд. Вокалист группы Даня Лещинский также признался им в благослонности и подчеркнул, что очень ждет выхода нового альбома артистов.
"Nemo – не о победе на "Евровидении", а о важных изменениях в мейнстрим музыке. Я действительно очень жду исторического альбома от них", – отметил музыкант.
Напомним, недавно стало известно, под каким номером Украина выступит на "Евровидении-2025". Конкурс отгремит в Базеле, Швейцария этого мая.