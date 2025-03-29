"Ми зберігаємо активність": Зеленський про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Сьогодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський говорив з головнокомандувачем ЗМУ Олександром Сирським про ситуацію на нашому фронті. Також йшлося про ті райони, де наші сили діють на території Росії.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

“Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини, а також нашої Харківщини. Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам – усім, від Курщини до південних напрямків”, — зазначив він.

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Зокрема, український лідер відзначив результативність на передовій воїнів:

225-го окремого штурмового полку;

47-ї окремої механізованої бригади;

Сил спеціальних операцій за дуже ефективні дії по знищенню ворога. Також 35-ту окрему бригаду морської піхоти за ефективність у боях на Покровському напрямку.

“Дякую всім вам, воїни! Ви – справжні! Дякую кожному і кожній, хто допомагає армії, хто працює в усіх наших оборонних підприємствах, хто забезпечує нашу армію. Я дякую всім, хто доносить світові правду про те, що відбувається в Україні. Сильні позиції України в усьому, результативна робота на нашу державу – це те, що найбільше допомагає наближенню миру. Дякую всім! Слава Україні!”, — завершив головнокомандувач.

Нагадаємо, протягом вчорашнього вечора та ночі 29 березня війська Росії потужно атакувала Україну. Окупанти запустили понад 170 дронів. Ворог здійснив масований удар по Дніпровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Хмельниччині.