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- Війна
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Росія перекидає війська через події на Бєлгородщині — оглядач
Противник таким чином відреагував на просування українських сил у прикордонних районах
Росія перекидає частини 20-ї армії з Харківщини та підрозділи з Курської області у відповідь на події в Бєлгородській області.
Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.
За його словами, противник таким чином відреагував на просування українських сил у прикордонних районах. Попри відсутність офіційного підтвердження цієї інформації з української сторони, вона широко висвітлюється у західній пресі та російських джерелах.
“Те, що відбувається на Білгородщині, наразі обмежується прикордонною зоною – йдеться про три населені пункти”, – зазначив Попович.
Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович назвав головне завдання операції ЗСУ в Бєлгородській області.