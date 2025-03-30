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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія перекидає війська через події на Бєлгородщині — оглядач

Противник таким чином відреагував на просування українських сил у прикордонних районах

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Росія перекидає війська через події на Бєлгородщині — оглядач

Бійці ЗСУ. / © Associated Press

Росія перекидає частини 20-ї армії з Харківщини та підрозділи з Курської області у відповідь на події в Бєлгородській області.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, противник таким чином відреагував на просування українських сил у прикордонних районах. Попри відсутність офіційного підтвердження цієї інформації з української сторони, вона широко висвітлюється у західній пресі та російських джерелах.

“Те, що відбувається на Білгородщині, наразі обмежується прикордонною зоною – йдеться про три населені пункти”, – зазначив Попович.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович назвав головне завдання операції ЗСУ в Бєлгородській області.

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