Росія перекидає війська через події на Бєлгородщині — оглядач

Бійці ЗСУ. / © Associated Press

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Росія перекидає частини 20-ї армії з Харківщини та підрозділи з Курської області у відповідь на події в Бєлгородській області.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, противник таким чином відреагував на просування українських сил у прикордонних районах. Попри відсутність офіційного підтвердження цієї інформації з української сторони, вона широко висвітлюється у західній пресі та російських джерелах.

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“Те, що відбувається на Білгородщині, наразі обмежується прикордонною зоною – йдеться про три населені пункти”, – зазначив Попович.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович назвав головне завдання операції ЗСУ в Бєлгородській області.