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- Украина
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Харьков второй раз за ночь атаковали БпЛА
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Харькове в ночь на 31 марта раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«В Харькове раздаются взрывы! Находитесь в укрытиях!» - говорится в сообщении.
Глава Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке на город вражеских беспилотников. Позже он сообщил о новых взрывах в городе и приближении еще одного вражеского беспилотника.
Перед этим в городе и регионе Воздушные силы объявили воздушную тревогу из-за угрозы данных БПЛА.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины в ночь на 31 марта была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .