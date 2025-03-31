Харьков второй раз за ночь атаковали БпЛА

Харьков под атакой БпЛА / © Associated Press

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В Харькове в ночь на 31 марта раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В Харькове раздаются взрывы! Находитесь в укрытиях!» - говорится в сообщении.

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Глава Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке на город вражеских беспилотников. Позже он сообщил о новых взрывах в городе и приближении еще одного вражеского беспилотника.

Перед этим в городе и регионе Воздушные силы объявили воздушную тревогу из-за угрозы данных БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины в ночь на 31 марта была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .