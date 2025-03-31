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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

Ночью Харьков атаковал вражеский БпЛА — Терехов

Последствия атаки устанавливаются.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг атаковал БпЛА Харьков

Враг атаковал БпЛА Харьков / © MIL.IN.UA

Российские захватчики в ночь на 31 марта обстреляли Харьков БпЛА.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он заявил, что предварительно удар вражеского БПЛА произошел на границе Шевченковского и Киевского районов.

"Точное место попадания, последствия и наличие пострадавших уточняется", – сообщил Терехов.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины в ночь на 31 марта была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Дата публикации
Количество просмотров
41
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