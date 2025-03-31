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Ночью Харьков атаковал вражеский БпЛА — Терехов
Последствия атаки устанавливаются.
Российские захватчики в ночь на 31 марта обстреляли Харьков БпЛА.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Он заявил, что предварительно удар вражеского БПЛА произошел на границе Шевченковского и Киевского районов.
"Точное место попадания, последствия и наличие пострадавших уточняется", – сообщил Терехов.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины в ночь на 31 марта была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .