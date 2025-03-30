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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
97
Время на прочтение
1 мин

Атака БПЛА на Харьков: в ОВА обновили данные по пострадавшим

Число пострадавших продолжает расти.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия атаки БпЛА на Харьков

Последствия атаки БпЛА на Харьков / © t.me/synegubov

В результате атаки вражеских ударных беспилотников на Харьков погибли два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«2 человека погибли — 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. 25 человек получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Кроме того, он заявил, что среди пострадавших детей в больнице находится 15-летняя девушка. Она находится в тяжелом состоянии.

Также детей, получивших легкие ранения, будут лечиться амбулаторно. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Харькове вечером 26 марта прогремело не менее 15 взрывов.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 30 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Дата публикации
Количество просмотров
97
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