- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака БПЛА на Харьков: в ОВА обновили данные по пострадавшим
Число пострадавших продолжает расти.
В результате атаки вражеских ударных беспилотников на Харьков погибли два человека.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«2 человека погибли — 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. 25 человек получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Кроме того, он заявил, что среди пострадавших детей в больнице находится 15-летняя девушка. Она находится в тяжелом состоянии.
Также детей, получивших легкие ранения, будут лечиться амбулаторно. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в Харькове вечером 26 марта прогремело не менее 15 взрывов.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 30 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .