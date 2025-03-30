Атака БпЛА на Харків: в ОВА оновили дані щодо постраждалих

Наслідки атаки БпЛА на Харків / © t.me/synegubov

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Внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників на Харків загинуло двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«2 людей загинули — 67-річний чоловік та 70-річна жінка. 25 людей отримали поранення різного ступеня важкості», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, він заявив, що серед постраждалих дітей в лікарні перебуває 15-річна дівчина. Вона у важкому стані.

Також дітей, які отримали легкі поранення, лікуватимуться амбулаторно. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що у Харкові ввечері 26 березня прогриміло щонайменше 15 вибухів.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 30 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.