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Атака БпЛА на Харків: в ОВА оновили дані щодо постраждалих
Кількість постраждалих продовжує зростати.
Внаслідок атаки ворожих ударних безпілотників на Харків загинуло двоє людей.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«2 людей загинули — 67-річний чоловік та 70-річна жінка. 25 людей отримали поранення різного ступеня важкості», — йдеться у повідомленні.
Крім того, він заявив, що серед постраждалих дітей в лікарні перебуває 15-річна дівчина. Вона у важкому стані.
Також дітей, які отримали легкі поранення, лікуватимуться амбулаторно. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Раніше повідомлялося, що у Харкові ввечері 26 березня прогриміло щонайменше 15 вибухів.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 30 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.