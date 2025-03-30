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- Укрaїнa
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Україна під атакою ворожих БпЛА: куди прямують ворожі цілі
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 30 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
Нові групи БпЛА — на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
Через Чернігівщину шахеди — на Київську область.
На Полтавщині — загроза для Миргорода.
Декілька груп — в районі Харкова.
Через Кіровоградщину — курсом на Черкащину.
Із Київщини група ударних БпЛА — курсом на Вінниччину/Житомирщину.
Ще декілька груп БпЛА — курсом на Умань!
Раніше повідомлялося, що вечері, 29 березня, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків.
Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість екіпажів «Шахедів» для атак по Україні.