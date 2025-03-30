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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
738
Час на прочитання
1 хв

Україна під атакою ворожих БпЛА: куди прямують ворожі цілі

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 30 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • Нові групи БпЛА — на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

  • Через Чернігівщину шахеди — на Київську область.

  • На Полтавщині — загроза для Миргорода.

  • Декілька груп — в районі Харкова.

  • Через Кіровоградщину — курсом на Черкащину.

  • Із Київщини група ударних БпЛА — курсом на Вінниччину/Житомирщину.

  • Ще декілька груп БпЛА — курсом на Умань!

Раніше повідомлялося, що вечері, 29 березня, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість екіпажів «Шахедів» для атак по Україні.

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