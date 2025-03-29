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- Війна
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У Харкові лунають вибухи: ворог атакує "Шахедами"
Місто перебуває під ворожим ударом.
У Харкові ввечері 29 березня пролунала серія вибухів. Слід перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“У Харкові лунають вибухи! Будьте обережні!”, — зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Згодом у місті пролунали повторні вибухи.
“Харків під атакою "Шахедів", – додав мер міста.
Згодом стало відомо, що окупанти завдали низки ударів, попередньо БПЛА типу “Шахед”, по Шевченківському району Харкова.
“На цю хвилину — двоє постраждалих”, — констатували в ОВА.
Служби виїхали на місця влучання.
Станом на 21:34 армія РФ повторно атакувала місто.
“Ще було чутно вибух у місті. Ще “Шахеди” заходять на місто. І ще один вибух”, — зазначив Терехов.
Нагадаємо, ввечері 26 березня армія РФ завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Харкова. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.