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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1453
Час на прочитання
1 хв

У Харкові лунають вибухи: ворог атакує "Шахедами"

Місто перебуває під ворожим ударом.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

У Харкові ввечері 29 березня пролунала серія вибухів. Слід перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“У Харкові лунають вибухи! Будьте обережні!”, — зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом у місті пролунали повторні вибухи.

“Харків під атакою "Шахедів", – додав мер міста.

Згодом стало відомо, що окупанти завдали низки ударів, попередньо БПЛА типу “Шахед”, по Шевченківському району Харкова.

“На цю хвилину — двоє постраждалих”, — констатували в ОВА.

Служби виїхали на місця влучання.

Станом на 21:34 армія РФ повторно атакувала місто.

“Ще було чутно вибух у місті. Ще “Шахеди” заходять на місто. І ще один вибух”, — зазначив Терехов.

Нагадаємо, ввечері 26 березня армія РФ завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Харкова. Внаслідок атаки постраждали 11 людей.

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