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В Харкові пролунав вибух: мер повідомив причину

В Харкові пролунав вибух: мер повідомив причину

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив причину вибуха 11 березня / Фото: ТСН.ua

У місті було чутно вибух.

Вибух, який могли почути у різних районах міста Харків 11 березня ввечері — результат контрольованого підриву ворожого БпЛА на землі.

Харківський міський голова Ігор Терехов написав про це в Telegram.

"Вибух, який могли почути у різних районах міста — не приліт. Був контрольований підрив ворожого БпЛА на землі в одному з районів Харкова", — повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Вишгородському районі під Києвом також йшлося про низку вибухів 11 березня. Це наслідок контрольованих робіт вибухотехників.

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