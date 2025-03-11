В Харкові пролунав вибух: мер повідомив причину

У місті було чутно вибух.

Вибух, який могли почути у різних районах міста Харків 11 березня ввечері — результат контрольованого підриву ворожого БпЛА на землі.

Харківський міський голова Ігор Терехов написав про це в Telegram.

"Вибух, який могли почути у різних районах міста — не приліт. Був контрольований підрив ворожого БпЛА на землі в одному з районів Харкова", — повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Вишгородському районі під Києвом також йшлося про низку вибухів 11 березня. Це наслідок контрольованих робіт вибухотехників.

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