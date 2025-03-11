В Харькове раздался взрыв: мэр сообщил причину

В городе был слышен взрыв.

Взрыв, который могли услышать в разных районах Харькова 11 марта вечером — результат контролируемого подрыва вражеского БпЛА на земле.

Харьковский городской голова Игорь Терехов написал об этом в Telegram.

"Взрыв, который могли услышать в разных районах города, — не прилет. Был контролируемый подрыв вражеского БпЛА на земле в одном из районов Харькова", — сообщил Игорь Терехов.

Напомним, в Вышгородском районе под Киевом речь также шла о ряде взрывов 11 марта. Это следствие контролируемых работ взрывотехников.

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