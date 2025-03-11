Запомните эти даты: когда можно печь паски и красить яйца на Пасху – их всего две

Пасха — один из важнейших религиозных праздников, который в 2025 году приходится на 20 апреля. Давайте подробнее рассмотрим традиции подготовки к этому дню, в частности, когда лучше печь паску и разрисовывать яйца.

Когда по украинской традиции пекут паску

Лучшее время для выпекания паски – это Чистый четверг, который в 2025 году приходится на 17 апреля. Это не только давняя традиция, но и практическое решение: паска успеет хорошо настояться, оставаясь свежей до воскресенья, а у вас будет достаточно времени, чтобы все сделать без спешки и исправить возможные ошибки.

Кроме выпечки, в этот день принято убирать дом и очищать себя водой, символически смывая весь негатив.

Если же в будние дни трудно найти время на выпечку, отличной альтернативой станет Великая суббота, 19 апреля. Это последний день перед праздником, когда можно спокойно приготовить паску и сразу освятить ее в церкви вместе с другими пасхальными блюдами.

Можно ли печь паски в пятницу

Страстная пятница – особый день перед Пасхой, ведь, согласно христианским верованиям, именно тогда был распят Иисус Христос. В некоторых семьях этот день считается неподходящим для любых домашних дел, включая и выпекание.

Впрочем, нет никаких церковных запретов на приготовление паски в пятницу, поэтому каждый может выбирать удобное для себя время. Главное – делать это с чистыми помыслами и светлыми мыслями.

Когда красить яйца перед Пасхой

Если вы создаете писанки, которые требуют много времени и внимания, их можно делать на протяжении всего Великого поста или даже раньше, когда почувствуете вдохновение.

Крашанки же удобнее всего красить в Великую субботу. К этому времени большинство предпраздничных забот уже завершено, так что вы сможете спокойно посвятить часок творческому процессу.

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