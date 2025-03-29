Які вживані автівки в Україні мають чисту історію

Автомобіль / © pixabay.com

Реклама

Купуючи вживаний автомобіль, кожен водій сподівається, що він не матиме прихованих недоліків чи скрученого одометра. Проте пошук транспортного засобу з чистою історією — завдання непросте. Фактично, під час купівлі певних марок чи недорогих моделей преміумкласу ризик ще вищий.

Компанія, що займається аналітикою автомобільних даних, carVertical, провела дослідження, щоб з’ясувати, які марки автомобілів в Україні зазвичай мають чисту історію, а які мають записи, що ставлять під сумнів їхню вартість.

Що таке «чиста історія»

Для початку визначимо, що таке «чиста історія» для авто та як проводилось дослідження.

Реклама

Автомобіль з чистою історією повинен мати не менше п’яти записів пробігу за останні роки, без пропусків понад три роки.

Транспортний засіб із чистою історією не повинен:

мати махінації з пробігом;

бути учасником аварії;

бути викраденим;

використовуватись службами таксі чи каршерингу;

мати фінансові обмеження;

мати позначки про утилізацію, списання, затоплення, загоряння чи непридатність;

піддаватися дії стихійних лих.

Моделі економкласу частіше мають чисту історію

Серед марок транспортних засобів, перевірених в Україні через carVertical, виділяється Peugeot — 64,1% автомобілів цього виробника мали чисту історію; далі йдуть Renault (62,1%) та Citroën (58,5%). Peugeot, Renault та Citroën виробляють транспортні засоби економкласу, що зазвичай привертають менше уваги шукачів нечесного прибутку. Крім того, ці марки зазвичай не мають потужних двигунів, що могли б привабити любителів ризику та сформувати історію пошкоджень.

Марки транпортних засобів із найчистішою історією / © carvertical.com

Знайти «чисте» авто преміумкласу непросто

Попри те, що пошук автомобіля з чистою історією вимагає часу й зусиль, деякі марки становлять підвищений ризик. Серед транспортних засобів, перевірених carVertical в Україні, найгірший результат показали моделі BMW — лише 11,2% із них мали чисту історію. Далі в списку йдуть Hyundai (12,5%) та Honda (14,4%).

У більшості країн в межах дослідження, автомобілі преміумкласу значно рідше мали чисту історію, тобто, прихильники цих марок мають бути особливо обережними, купуючи вживану модель.

«Багато людей мріють про автомобіль преміумкласу, але не завжди адекватно оцінюють ризики його придбання. Оскільки такі транспортні засоби коштують дорожче, нечесні продавці частіше фальсифікують їхній пробіг або приховують дефекти. З іншого боку, приховувати історію бюджетного транспортного засобу їм просто не вигідно, оскільки прибуток від продажу таких моделей незначний», — каже пан Бузеліс.

Прагнучи придбати автомобіль преміумкласу за найнижчою ціною, покупці часто ігнорують історію або не перевіряють, яких пошкоджень він міг зазнати в минулому. Пізніше, коли починають проявлятися різні дефекти, власники можуть зіткнутися з неприємними сюрпризами, а значні ремонтні роботи можуть призвести до несподіваних витрат на володіння.

Як убезпечити себе від шахрайства

Для гарантії, що автомобіль надійно слугуватиме довгі роки без несподіваних проблем, покупці мають перевірити історію транспортного засобу, провести тест-драйв і, зрештою, перевірити його в авторизованому сервісному центрі. Або ж радість від покупки нового автомобіля може швидко згаснути через постійні механічні поломки чи несправності з електрикою.

Нагадаємо, в Україні водіям заборонено дякувати «аварійкою»: за це можна отримати штраф.

Читайте також: