Ворог атакував Харків безпілотниками: є постраждалі та жертва

Атака "Шахедами" по Харкову / © ТСН.ua

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Ввечері 29 березня російські окупанти вдарили “Шахедами” по Харкову. Є загибла людина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначив посадовець, у Шевченківському районі міста зафіксоване влучання ворожого БпЛА в приватний будинок.

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“Одна людина загинула, один — поранений”, — повідомив Синєгубов.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки збільшилась до десяти людей. Серед них — 16-річні хлопець і дівчина.

Також відомо, що на одному з місць прильотів пожежа. Є поранені, щонайменше один у важкому стані.

“За попередньою інформацією влучання ворожих БПЛА сталися за шістьма адресами”, — деталізував мер.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 29 березня пролунала серія вибухів. Ворог атакував місто “Шахедами”.