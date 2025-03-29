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- Війна
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Ворог атакував Харків безпілотниками: є постраждалі та жертва
Російські терористи вчергове атакували цивільних.
Ввечері 29 березня російські окупанти вдарили “Шахедами” по Харкову. Є загибла людина.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як зазначив посадовець, у Шевченківському районі міста зафіксоване влучання ворожого БпЛА в приватний будинок.
“Одна людина загинула, один — поранений”, — повідомив Синєгубов.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки збільшилась до десяти людей. Серед них — 16-річні хлопець і дівчина.
Також відомо, що на одному з місць прильотів пожежа. Є поранені, щонайменше один у важкому стані.
“За попередньою інформацією влучання ворожих БПЛА сталися за шістьма адресами”, — деталізував мер.
Нагадаємо, у Харкові ввечері 29 березня пролунала серія вибухів. Ворог атакував місто “Шахедами”.