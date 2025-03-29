ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Ворог атакував Харків безпілотниками: є постраждалі та жертва

Російські терористи вчергове атакували цивільних.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедами" по Харкову

Атака "Шахедами" по Харкову / © ТСН.ua

Ввечері 29 березня російські окупанти вдарили “Шахедами” по Харкову. Є загибла людина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначив посадовець, у Шевченківському районі міста зафіксоване влучання ворожого БпЛА в приватний будинок.

“Одна людина загинула, один — поранений”, — повідомив Синєгубов.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки збільшилась до десяти людей. Серед них — 16-річні хлопець і дівчина.

Також відомо, що на одному з місць прильотів пожежа. Є поранені, щонайменше один у важкому стані.

“За попередньою інформацією влучання ворожих БПЛА сталися за шістьма адресами”, — деталізував мер.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 29 березня пролунала серія вибухів. Ворог атакував місто “Шахедами”.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie